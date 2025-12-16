İngiltere’de işsizlik pandemiden bu yana en yüksek seviyede

CANLI BORSA
İngiltere’de işsizlik oranı, iş gücü piyasasında yumuşamanın hız kazanmasıyla birlikte yükseldi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, Ağustos-Ekim döneminde işsizlik oranı yüzde 5,1’e çıktı. Bir önceki üç aylık dönemde yüzde 5,0 olan oran, Mart 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 10:23

Son Güncelleme Tarihi 16 Aralık 2025 10:24

Kasım ayında düzeltilmiş işsizlik maaşı başvuruları 20.100 kişi arttı ve iş gücünün yüzde 4,4'üne ulaştı. Aynı dönemde Uluslararası Çalışma Örgütü tanımına göre işsiz sayısı 157.871 kişi arttı.

Ücret verileri ise artışın hız kestiğine işaret etti. Ağustos-Ekim döneminde ikramiyeler dahil ortalama kazançlar yıllık yüzde 4,7 arttı. İkramiyeler hariç ortalama kazanç artışı ise yüzde 4,6 olarak kaydedildi. Bu oran, yüzde 4,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

HM Gelir ve Gümrük İdaresi'nin (HMRC) Gerçek Zamanlı Bilgi verilerine göre, Kasım 2025 için yapılan erken tahminler, maaşlı çalışan sayısının 30,3 milyon olduğunu gösteriyor. Bu, Kasım 2024'e göre yüzde 0,6'lık bir düşüşe karşılık geliyor ve 171.000 daha az çalışan anlamına geliyor.

En büyük artış, 31.000 çalışan artışıyla sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe gerçekleşti. En büyük düşüş ise 70.000 çalışan kaybıyla toptan ve perakende sektöründe yaşandı.

