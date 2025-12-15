Çin'de üretim ve perakende satışlar yavaşladı

Çin'de Kasım ayında fabrika üretimi ve perakende satışlardaki büyüme, iç talepteki zayıflığın etkisiyle ivme kaybetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü yayımladığı verilere göre, sanayi üretimi kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Bu oran, ekim ayında kaydedilen yüzde 4,9'un ve ekonomistlerin yüzde 5'lik beklentisinin gerisinde kaldı.

Tüketim eğilimlerini yansıtan perakende satışlar ise ekim ayında yüzde 2,9 artış göstermişken, kasımda sadece yüzde 1,3 artarak yüzde 2,8'lik tahminin oldukça altında kaldı.

Tüketici talebindeki kırılganlık daha da belirginleşiyor. Kasım ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 8,5 düşerek son 10 ayın en sert gerilemesini yaşadı. Bu gelişme, yılın son çeyreğinde sektörün toparlanma beklentilerini zayıflattı.

Ocak-kasım döneminde sabit varlık yatırımları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azaldı. Bu düşüş, ocak-ekim döneminde yüzde 1,7 seviyesindeydi. Ekonomistler bu alanda yüzde 2,3'lük bir düşüş bekliyordu.