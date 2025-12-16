Almanya ve Fransa'da özel sektörde ivme kaybı sürüyor

Almanya ve Fransa Aralık ayı PMI verileri açıklandı. Veriler özel sektörde ivme kaybının sürdüğüne işaret etti.

SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Almanya'da Aralık bileşik PMI 51,5 oldu. Bu seviye, Kasım ayındaki 52,4 değerinin altında kalarak son dört ayın en düşük düzeyi oldu ve 52,3 olan beklentiyi karşılamadı.

Hizmetler PMI Aralık'ta 52,6 seviyesine geriledi. Kasım ayında 53,1 olan endeks, 53,0 beklentisinin altında kalarak son üç ayın en düşük değerini aldı. Buna karşın hizmet sektöründe faaliyet artışı devam etti.

İmalat tarafında zayıflık belirginleşti. Aralık imalat PMI 47,7 olarak açıklandı. Kasım'daki 48,2 seviyesinin altına inen veri, 48,5 beklentisini de karşılamadı ve son 10 ayın en düşük düzeyi olarak kaydedildi. İmalat üretim endeksi ise 49,4'e gerileyerek Kasım'daki 50,9 seviyesinden düşüş gösterdi ve dokuz aylık büyüme sürecinin ardından yeniden daralma bölgesine geçti.

Aralık ayında yeni siparişler genel olarak yatay seyrederken, hizmetlerde sınırlı artış, imalatta ise son dört ayın en hızlı sipariş düşüşü görüldü. Özel sektörde istihdam hafif gerilerken, bu düşüşün son 19 aydır devam ettiği belirtildi.

FRANSA'DA DURGUNLUK YAŞANIYOR

Fransa'da özel sektör ekonomik faaliyeti Aralık ayında büyük ölçüde durağan seyretti. Ülkede bileşik PMI 50,1 olarak gerçekleşti. Bu seviye, Kasım ayındaki 50,4 değerinin altında kalırken, 50,2 olan beklentinin de hafif gerisinde gerçekleşti.

Fransa İmalat PMI ise 50,6 ile 40 aylık en yüksek seviyeye ulaştı. Kasım ayında 47,8 olan endeks, 48,0 beklentisinin üzerinde geldi. İmalat Üretim Endeksi de 49,7 ile 4 aylık en yüksek seviyeyi gördü.