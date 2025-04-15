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ABD vadeli endeksler tarife endişeleriyle düştü

ABD vadeli endeksler tarife korkularının yatırımcıları tedirgin etmesiyle düştü.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2025 09:05

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2025 09:06

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Başkan Trump'ın hızlı ticaret politikası değişikliklerinin yarattığı tedirginlik ile düştü.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,09 ve S&P 500 yüzde %0,11 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 yüzde 0,16 düştü.

Analistler Trump'ın ilaç ve yarı iletken ithalatına gümrük vergisi getirme planlarını devreye sokmasının, ticaret politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin yatırımcıları tedirgin ettiğini ifade ettiler.

Bugün yatırımcılar ticaret cephesinde tetikte olmanın yanı sıra Bank of America, Johnson & Johnson ve PNC'nin 2025 ilk çeyrek mali sonuçlarını takip edecekler.

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