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ABD vadeli endeksler yataya yakın bir seyir izliyor

Wall Street'te dün yaşanan düşüşün ardından ABD vadeli endeksler yataya yakın bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2025 08:46

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2025 08:46

ABD hisse senetlerinde Fed sonrası ralli kısa ömürlü oldu. Wall Street'te önde gelen endeksler dün inişli çıkışlı bir seansın ardından düşüşle kapandı.

Nasdaq Composite %0,3 düşerek teknoloji ağırlıklı endeksin yılbaşından bugüne kadarki performans kaybını %8,3'e çıkardı. S&P 500 %0,2 oranında geriledi. Dow Jones Sanayi Endeksi11 puan ya da %0,1'den daha az değer kaybetti ve 2025'te %1,4 düşüşle bu yıl üç büyük endeks arasında en iyi performans gösteren endeks oldu.

Bu sabah ise vadeli S&P 500 endeksi yüzde 0,07, Nasdaq 100 yüzde 0,04 ve Dow Jones yüzde 0,1 artıdalar.

Enflasyonun kötüleşen görünümü göz önüne alındığında, Fed'in yetkililerinin faiz aldı. Ancak hisse senedi kazançları bundan sonra erozyona uğradı.

Yatırımcılar Çarşamba günü Fed'in faiz oranları ve ekonomiye bakışına dair fikir edinmiş olsa da, Başkan Trump'ın gümrük vergisi ve göçmenlik politikaları ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerine dair önemli sorular devam ediyor.

Charles Schwab'da kıdemli yatırım stratejisti olan Kevin Gordon, "İşletmelerin sahip olduğu netlik eksikliği, eninde sonunda piyasanın sahip olduğu netliğe dönüşüyor. Bu da boğa piyasasının güçlü bir şekilde devam etmesini zorlaştırıyor" dedi.

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