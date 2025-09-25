Asya borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden faiz indirimine yönelik gelen karışık sinyallerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltmasıyla karışık seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2025 10:05

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed üyelerinin faiz indirim sürecine ilişkin yaptıkları karışık açıklamalar küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Ülkede ayrıca, 40 yıllık tahvil ihalesine 12 aylık ortalamadan daha güçlü talep geldi. Söz konusu güçlü talep, iktidar partisi liderlik yarışı öncesindeki iç siyasi belirsizliklere rağmen süper uzun vadeli borçlanma konusundaki endişeleri hafifletti.

Öte yandan Çin tarafında şirket haberleri öne çıkıyor.

E-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın, yapay zeka modeli "Qwen3"ün daha ucuza eğitilen ve daha fazla performans gösteren açık kaynaklı versiyonunu piyasaya sürmesinin piyasalar üzerindeki olumlu etkisi devam ederken otomobil üreticisi Chery Automobile'in hisselerinde Hong Kong Borsası'nda gerçekleşen halka arzın ardından yükselişler görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından ABD'deki Güney Kore yatırımlarının olumsuz etkileneceğine dair endişeler Güney Kore borsasında satış baskısı oluşmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 45.756,5 puanla kapanış rekorunu tazeledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,03 düşüşle 3.471,11 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.857 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 26.531 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 81.493 puanda seyrediyor.

