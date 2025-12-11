Düşen depolama maliyetleri güneş enerjisini 'her an' kullanılabilir hale getiriyor

CANLI BORSA
Dünyada Çin ve ABD dışında şebeke ölçekli bataryalarda elektrik depolamanın maliyeti hızla düşerken, bu durum güneş enerjisinden elektrik üretiminin her an kullanılabilmesini ekonomik hale getirdi.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2025 12:05

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2025 12:10

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in araştırmasına göre, batarya ekipman maliyetlerinde 2024'te yüzde 40'lık düşüş görüldü.

Ekim 2025 itibarıyla Çin ve ABD dışındaki pazarlarda elektrik depolama maliyeti megavatsaat başına 65 dolara kadar gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

Analize göre, depolamanın maliyeti güneş enerjisinin nasıl kullanılabileceğini doğrudan etkiliyor. Güneşten elektrik üretiminin büyük bölümü gündüz gerçekleştiği için bunun yalnızca bir kısmının kesintisiz şekilde depolanması gerekiyor. Gündüzki üretimin yarısı geceye bırakıldığında, megavatsaatlik 65 dolar olan depolama maliyeti güneş enerjisinin toplam maliyetine megavatsaat başına 33 dolar ekliyor.

Bu kapsamda, batarya depolama maliyetlerinde devam eden gerileme, güneş enerjisinden elektrik üretiminin ihtiyaç duyulan her an kullanılabilmesini daha ekonomik hale getiriyor.

Ember Küresel Elektrik Analisti Kostantsa Rangelova analize ilişkin değerlendirmesinde, 2024'te batarya ekipmanı maliyetlerinde yaşanan yüzde 40'lık düşüşün ardından, bu yıl da bir başka büyük düşüşe doğru ilerlendiğini belirterek, "Bataryalar için ekonomik denklemler tamamen değişti ve sektör bu yeni paradigmayı ancak kavramaya başlıyor. Güneş artık sadece ucuz gündüz elektriği değil her an kullanılabilir kesintisiz elektrik. Bu, talebi hızla artan ve güçlü güneş kaynaklarına sahip ülkeler için oyunun kurallarını değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Uygun maliyetli depolamanın yalnızca güneşten elektrik üretimini tamamlamadığını ve aynı zamanda güneşin potansiyelini de ortaya çıkardığını dile getiren Rangelova, bu durumun ülkelere güvenilir temiz elektrik planlarında daha fazla seçenek sunduğunu kaydetti.

