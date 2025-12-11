Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen altında 578,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 9.655 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 24.078 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,3 artışla 8.050 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 43.443 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 16.739 puan seviyesinde bulunuyor.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Fed'in politika metninde, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğine, bu yıl istihdam artışının yavaşladığına ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiğine işaret edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü belirterek, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde yılın başındaki zirve seviyelerinden gerilediğini ifade etti.

Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapılacağı tahmin edilirken, Powell'ın açıklamalarının ardından ocak toplantısında yüzde 80 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı konuşma da yatırımcıların odağında yer aldı.

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin ticaretteki gerilimlere karşı dayanıklılık ve potansiyeline yakın bir büyüme gösterdiğini belirterek, ECB'nin gelecek hafta büyümeye yönelik projeksiyonlarını yukarı yönlü revize edebileceğinin sinyalini verdi.

Jeopolitik tarafta ise yatırımcıların odağı Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış görüşmelerine dair haber akışında kalmaya devam etmesine karşın, Ukrayna medyası "Rus gölge filosuna" ait "Dashan" adlı petrol tankerine Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ileri sürdü.

Kurumsal tarafta ise Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, Intel'in AB'nin para cezası kararına yaptığı itirazı reddetti ancak ABD'li şirkete verilen cezayı 376 milyon avrodan 237 milyon avroya indirdi.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra BoE Başkanı Bailey'in konuşmasının, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarına ilişkin verilerin takip edileceğini kaydetti.