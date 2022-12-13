Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya genelinde ise Çin'de hükümet Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam edeceği sinyali verirken, ülkede günlük yeni vaka sayısı 8 binin altına geriledi.

Öte yandan nisan ayında görev süresi dolacak olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine gelecek adaylara ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Koltuk değişiminin BoJ'un para politikasında nasıl bir değişime yol açacağı tartışmaları da başlarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yapılacak politika incelemesinin küçük bir değişiklikle sonuçlanabileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.179 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle 2.372 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 27.955 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 137,5'te dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 62.540 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 19.619 puanda seyrediyor.