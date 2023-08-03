Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,1 seviyesine yükseldi. Analistler, hizmet sektöründeki iyileşmeye karşın Çin'de imalat sektöründe daralmanın sürdüğünü ve ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 azalışla 2.605 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.279 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 değer kaybıyla günü 32.159 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 143,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 65.602 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 19.549 puanda seyrediyor.