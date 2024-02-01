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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 10:04

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 10:04

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade etti.

Çin'de Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei'ın, merkezi bütçe tarafından finanse edilen yatırımları uygun şekilde artıracaklarını, teknoloji ve çiplere odaklanmanın yanı sıra gerekli miktarda mali harcamayı sürdüreceklerini söylediğine yönelik haber akışı bölge pay piyasalarında oynaklığı artırdı.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 50,8 ve Japonya'da imalat sanayisi PMI 48,0 ile beklentiler doğrultusunda geldi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,76 azalışla 36.011 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 146,9 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,82 artışla 2.542 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.770 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 71.870 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 15.550 puana çıktı.

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