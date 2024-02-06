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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 10:00

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 10:00

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklaması Asya'da risk algısını törpülüyor.

Çin'de hükümetin pay piyasalarındaki düşüşü önlemek adına ülke varlık fonunun daha fazla Borsa Yatırım Fonu (ETF) alacağını duyurmasının ardından Şanghay bileşik endeksi son 5 yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 azalışla 2.576 puana düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,9 artışla 2.780 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,53 değer kaybıyla günü 36.160 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 148,4 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 72.050 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8 yükselişle 16.106 puanda seyrediyor.

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