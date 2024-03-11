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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2024 10:26

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2024 10:26

Analistler, Japon ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin ardından Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ultra gevşek para politikasına yakın zamanda son vereceğine ilişkin sinyallerin güçlendiğini belirtirken, bu durumun Japon yeninin dolar karşısında değer kazanmasına neden olduğunu bildirdi.

Düşüş eğilimini 5'inci işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, 146,5 seviyesine inerek son bir ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından 146,9'da dengelendi.

Öte yandan hafta sonu açıklanan Çin tüketici enflasyonu şubatta yıllık yüzde 0,7 ile 4 aydan sonra artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 primle 3.067 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselişle 16.550 puanla pozitif ayrışırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 73.691 puandan işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,77 azalışla 2.660 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 değer kaybıyla 38.860 puandan tamamladı.

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