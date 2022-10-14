Küresel piyasalarda artan risk iştahı Asya borsalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) bu hafta sonu başlayacak 20. Ulusal Kongresi yatırımcıların odağında yer alırken, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ekonomik ve mali zorluklarla mücadele edilen bir ortamda sorunların çözümüne yönelik vereceği mesajlar yatırımcıların odağında olacak.

Makroekonomik veri tarafında, Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylül ayında enflasyon yüzde 0,3 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Bu dönemde ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e yükseldi. Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 0,9 ile tahminlerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para politikası uygulamasını hızlandıracaklarını ve reel ekonomiye daha güçlü destek sağlayacaklarını bildirirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarını artırmanın ülkenin ekonomik ve fiyat koşulları ışığında uygun olmadığını söyledi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,84 artışla 3.071 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,75 yükselişle 6.758 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 primlenerek 2.212 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 3,25 artarak, 27.090 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 147,6 ile tarihi yüksek seviyesinde işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,54 yükselişle 16.640 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,89 artışla 58.320 puanda seyrediyor.