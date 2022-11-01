Fed'in yarınki toplantısı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli seyir sürerken, Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün yerini yükselişe bıraktı.

Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde ise belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Asya tarafında ise Japonya ve Güney Kore'nin ardından bugün Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de ekimde önceki aya göre 1,1 puanlık artış kaydetmesine karşın 49,2 ile daralma bölgesinde kalmaya devam etti.

Öte yandan, bugün faiz kararını açıklayan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 2,85'e çıkardı. Banka'dan yapılan açıklamada, enflasyonun gelecek yılın sonlarında yüzde 8 ile tepe yapmasının beklendiği, büyüme tahmininin de 2023 için yüzde 3'ten yüzde 1,5'e düşürüldüğü bildirildi.

Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 artarak 2.969 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselerek 2.335 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 27.679 puandan günü tamamladı. Japonya'da iş dünyasından para politikasının gözden geçirilmesi çağrıları gelmeye başlarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Dolar/yen paritesi, bu gelişmenin ardından 149'u test etmesine karşın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 altında 147,7'den işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,9 primle 15.402 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 60.974 puanda seyrediyor.