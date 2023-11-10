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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 12:06

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 12:06

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 kayıpla 445,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 15.297 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 7.421 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 28.526 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.398 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.074 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0680'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığının sorgulanmaya devam edildiğini anımsatan analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığın güçlü kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamalarda, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte (temmuz-eylül) büyüme göstermezken, bu durum, ekonominin bu yılki en zayıf çeyreklik performansı olarak kayda geçti. Beklenti, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daralacağı yönündeydi.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.

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