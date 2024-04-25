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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 10:25

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 10:25

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 18.074 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.040 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 34.271 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 değer kaybıyla 11.028 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.092 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1,0720 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faiz indirimine gideceğine ise kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Öte yandan, dün Alman hükümeti, 2024 yılı için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltti.

Bununla birlikte ECB yetkilileri güvercin tonlu sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel dün, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hala inatçı olabileceğini vurgulayarak, ECB'nin haziran ayında faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını ifade etti.

Analistler, bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de büyümenin yanı sıra toptan eşya stokları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildirdi.

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