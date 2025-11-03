Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 573,0 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.726 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 24.087 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.110 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kazançla 43.393 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 16.085 puan seviyesinde bulunuyor.

Fransa'da siyasi tansiyon yüksek kalmaya devam ederken tartışmalı bütçe görüşmeleri yeniden gündemin odağına yerleşti. Fransa hükümeti, Başbakan Sebastien Lecornu'nun devrilmesine yol açabilecek sert ve yavaş ilerleyen parlamento tartışmalarının ardından bütçeyi kurtarmak için bu hafta milletvekilleriyle kapalı kapılar ardında görüşmelere başlayacak.

Konuya ilişkin haber akışı yakından takip edilirken ülkede bütçe tartışmaları kaynaklı belirsizlikler Fransız pay piyasalarında baskı oluşturuyor.

BU HAFTA BOE'NİN FAİZ KARARI ODAKTA

Öte yandan, Avrupa tarafında bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını koruması ve eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,8 ile orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle para politikasındaki sıkılığı sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 6 Kasım'da açıklanacak BoE'nin para politikası kararlarının da temel politika faizinin yüzde 4 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Para piyasalarında bankanın bir sonraki faiz indirimine ancak Şubat 2026'da yapılacak toplantıda gidebileceği fiyatlanıyor.

Ülkede, hükümetin bu ay gerçekleştirmesi planlanan bütçe görüşmelerine ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.