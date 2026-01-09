Meta, nükleer enerji anlaşmalarıyla veri merkezlerine güç sağlayacak

CANLI BORSA
Meta Platforms, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla birden fazla elektrik anlaşmasına imza attı. Bu adımla Meta, benzer ölçekteki diğer hiper ölçekli veri merkezi sağlayıcıları arasında nükleer enerjiyi en fazla kullanan şirket konumuna yükseliyor.

Yapılan anlaşmaların toplam kapasitesi, 5 milyon nüfuslu bir kentin ihtiyacını karşılayabilecek 6 gigawattın üzerine çıkabilir. Bu durum, yapay zekâ alanındaki rekabetin büyümesiyle birlikte büyük teknoloji şirketlerinin enerji tedarikini güvence altına alma yarışının hız kesmeden sürdüğünü gösteriyor.

Amazon, Alphabet ve Microsoft küçük modüler nükleer reaktörlerden enerji almak için anlaşmalar yaparken, Meta'nın attığı adımlar hepsinin önüne geçti. Şirket, üç farklı Vistra santralinden elektrik satın alacağını açıkladı ve Sam Altman'ın desteklediği Oklo ile Bill Gates'in desteklediği TerraPower'ın önümüzdeki on yılda kurmayı planladığı küçük reaktör projelerine yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamle, Meta'nın Haziran ayında Constellation Energy'nin nükleer tesisinden enerji alımı için imzaladığı anlaşmayı da tamamlıyor.

Bu açıklamaların ardından Vistra'nın hisseleri yüzde 10, Oklo'nun hisseleri ise yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

ABD'de veri merkezlerinin hızla artan elektrik talebi, nükleer enerjiye ilgiyi yeniden canlandırmış durumda. Doğalgaz santralleriyle yapılan anlaşmalara rağmen teknoloji şirketleri, temiz ve kesintisiz enerji sağlayan nükleeri uzun vadeli çözümler arasında görüyor. Ancak nükleer projelerin inşası yıllar sürerken, veri merkezlerinin çok daha hızlı devreye girmesi enerji ihtiyacını daha da acil hâle getiriyor.

Enerji danışmanlığı şirketi Grid Strategies'e göre ABD'de elektrik tüketimi, büyük ölçüde veri merkezlerinden gelecek yeni taleple birlikte 2030'a kadar en az yüzde 30 artacak.

Meta'nın küresel enerji yöneticisi Urvi Parekh, yapılan anlaşmaların hem mevcut nükleer tesislerin kapanma riskine karşı bir güvence oluşturduğunu hem de yeni nükleer yatırımlar için erken finansman ihtiyacını vurguladığını ifade etti.

