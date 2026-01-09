CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel gıda fiyatları aralık ayında geriledi

Küresel gıda fiyatları aralık ayında geriledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, Aralık ayında aylık bazda düşüş kaydederek 124,3 puana geriledi. Ancak 2025 yılı ortalaması 127,2 puan ile 2024 seviyesinin üzerine çıktı ve yıllık bazda gıda fiyatlarında artış olduğu görüldü.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2026 13:18

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2026 13:54

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), FAO, dünya genelinde gıda emtia fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin Aralık 2025 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, Aralık 2024'e göre ise yüzde 2,3 düşüşle ortalama 124,3 puan oldu.

FAO'nun dünya gıda emtia fiyatlarının ölçütü olarak kabul edilen endeksi, 2025 yılında bitkisel yağ ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışın, tahıl ve şeker fiyatlarındaki düşüşü telafi etmesiyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 4,3 üzerinde tamamlandı.

Küresel gıda fiyatlarının aralık ayında, süt ürünleri, et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşlerin tahıl ve şeker fiyatlarındaki artışları dengelemesiyle gerileme kaydettiği dikkati çekti.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'nın önemli güney üretim bölgelerinde şeker üretiminde yaşanan keskin düşüşün etkisiyle aralık ayında kasıma göre yüzde 2,4 arttı. Endeksin, 2025 yılını bir önceki yılın seviyesinin yüzde 17 altında tamamlaması dikkati çekti. Şeker Fiyat Endeksi, bol ihracat imkanları sayesinde 2020'den bu yana en düşük yıllık ortalamasını kaydetti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Soya, kolza ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki düşüş, palmiye yağı fiyatlarındaki artışı dengeledi. Endeks, 2025 yılının tamamında küresel arzın kısıtlı olması nedeniyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 17,1 üzerine çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahıl Fiyat Endeksi, Karadeniz buğday ihracat akışlarına ilişkin endişelerin yeniden artması, küresel mısır talebinin güçlü seyri, Brezilya ve ABD'de etanol üretiminin artması ve tüm pirinç segmentlerinde fiyatların yükselmesiyle aralıkta yüzde 1,7 arttı. Endeks, 2025 yılının tamamında ise bir önceki yılın seviyesinin yüzde 4,9 altında kalarak üst üste üçüncü yıllık düşüşünü kaydetti. Ayrıca endeks, 2020'den bu yana en düşük yıllık ortalamaya geriledi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Avrupa'da mevsimsel olarak artan krema arzının etkisiyle tereyağı fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün öncülüğünde aralık ayında kasıma göre yüzde 4,4 geriledi. Endeks, 2025 yılının tamamında ise güçlü küresel ithalat talebi ve yılın başlarında sınırlı ihraç edilebilir arzın etkisiyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,2 üzerine çıktı.

Et Fiyat Endeksi de aralık ayında kasıma göre yüzde 1,3 düşerken, Aralık 2024 değerinin yüzde 3,4 üzerinde gerçekleşti. Endeks, 2025 yılını güçlü ithalat talebi ile hayvan hastalıkları salgınları ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan belirsizliklerin etkisiyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 5,1 üzerinde tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 08 Ocak 2026 13:10
Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor 08 Ocak 2026 11:41
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor 08 Ocak 2026 10:55
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 08 Ocak 2026 10:03
Brent petrolün varili 59,96 dolar Brent petrolün varili 59,96 dolar 08 Ocak 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 08 Ocak 2026 09:40
Küresel tansiyon kriptoyu sarstı: Bitcoin geri çekildi Küresel tansiyon kriptoyu sarstı: Bitcoin geri çekildi 08 Ocak 2026 09:12
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 08 Ocak 2026 09:07
Trump, Rusya’ya karşı yaptırım tasarısını onayladı Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı 08 Ocak 2026 08:46
ABD, Venezuela petrolünü süresiz kontrol etmek istiyor ABD, Venezuela petrolünü süresiz kontrol etmek istiyor 08 Ocak 2026 08:38
ABD hizmet sektöründe 14 ayın en güçlü performansı ABD hizmet sektöründe 14 ayın en güçlü performansı 08 Ocak 2026 08:26
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 08 Ocak 2026 08:23
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.147,5600 Değişim 117,35 Son veri saati:
Düşük 12081,79 Yüksek 12199,14
Açılış
43,1483 Değişim 0,1272 Son veri saati:
Düşük 43,0354 Yüksek 43,1626
Açılış
50,2918 Değişim 0,1812 Son veri saati:
Düşük 50,2448 Yüksek 50,426
Açılış
6.201,0790 Değişim 39,564 Son veri saati:
Düşük 6178,756 Yüksek 6218,32
Açılış
108,2454 Değişim 3,8025 Son veri saati:
Düşük 104,7915 Yüksek 108,594
Açılış
BİST En Aktif Hisseler