CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD Başkanı Trump: ABD'nin Venezuela'daki kontrolü yıllarca sürebilir

ABD Başkanı Trump: ABD'nin Venezuela'daki kontrolü yıllarca sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahalenin ardından ülkesinin Venezuela'nın yönetiminde söz sahibi olma girişiminin yıllarca devam edebileceğine işaret ederek "Bunu bize zaman gösterecek." dedi.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2026 13:17

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times (NYT) gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin 3 Ocak'ta askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Venezuela'yı "yönetmeye ve devasa rezervlerinden petrol çıkarmaya" yıllarca devam etmesini beklediğini söyleyen Trump, Washington'ın ülkeyi doğrudan denetleme girişiminin ne kadar süreceği sorusuna, "Bunu bize zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Trump, Venezuela'yı "çok karlı şekilde yeniden inşa edeceğini" öne sürerek "Petrolü kullanacağız ve petrol çıkaracağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz." dedi.

Ülkede alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki eski yetkililerden oluşan geçici hükümetin de Washington ile işbirliği yaptığına işaret eden Trump, ABD'nin "gerekli olduğunu düşündüğü her şeyi" mevcut Caracas yönetiminden aldığını belirtti.

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşüp görüşmediği ve ülkede seçimlerin ne zaman yapılabileceğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Öte yandan Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rodriguez ve diğer geçiş hükümeti yetkilileriyle yakın temas içinde olduğunu kaydetti.

Trump ayrıca, gelecekte Venezuela'ya seyahat etmek istediğini belirterek "Sanırım bir noktada güvenli hale gelecek." ifadesini kullandı.

"ŞU AN ORADAKİ YÖNETİMLE ÇOK İYİ GEÇİNİYORUZ"

Yaptırıma tabi tutulan petrolden "ülkesi için gelir elde etmeye" başladığını öne süren Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğine dair dün yaptığı açıklamasına değindi.

Trump, söz konusu süreç için herhangi bir zaman dilimi belirtmeyerek petrol meselesinin "biraz zaman alacağını" öne sürdü.

ABD güçlerini ülkeye konuşlandırmasına neyin yol açabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Trump, "Size bunu söylemek istemem." diye konuştu.

Trump, Venezuela'nın ülkenin petrolüne erişimini engellemesi, Rus ve Çinli personeli sınır dışı etmeyi reddetmesi halinde ABD birliklerini ülkeye gönderip göndermeyeceği yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bunu size söylemem. Bunu gerçekten size söylemek istemem ancak onlar bize çok saygı gösteriyorlar. Biliyorsunuz, şu an oradaki yönetimle çok iyi geçiniyoruz."

TRUMP, OPERASYONUN BAŞARISIZ OLACAĞINDAN ENDİŞELENDİ

Trump, Kentucky eyaletinde bulunan askeri bir tesiste, Maduro ve eşi Cilia Flores'in yaşadığı yerleşkenin gerçeğe yakın bir kopyasının oluşturulmasındaki süreç dahil, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan güçlerin eğitimini takip ettiğini söyledi.

Başkan Trump, Maduro'ya yönelik müdahalenin, Eski ABD Başkanı Jimmy Carter döneminde 24 Nisan 1980'de İran'da rehin tutulan 52 ABD'linin kurtarılması için yapılan "başarısız operasyona" benzer bir şekilde sonuçlanma ihtimaline yönelik endişesini dile getirdi.

Operasyon ilerledikçe bunun "(Eski ABD Başkanı) Jimmy Carter'ın tüm yönetimini mahveden felaketine" dönüşmesinden endişe ettiğini kaydeden Trump, Maduro'ya yönelik müdahale sürecine ilişkin, "Biliyorsunuz, Jimmy Carter gibi helikopterleri her yere çarpan birini görmediniz, (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın Afganistan felaketi gibi en basit manevrayı bile yapamadıkları bir duruma şahit olmadınız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

İlginizi Çekebilir
İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? 07 Ocak 2026 16:30
Deutsche Bank’tan altın ve gümüş için kritik uyarı Deutsche Bank'tan altın ve gümüş için kritik uyarı 07 Ocak 2026 16:25
İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin 07 Ocak 2026 15:34
ABD’de risk sermayesi fonları küçüldü ABD’de risk sermayesi fonları küçüldü 07 Ocak 2026 15:27
BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir 07 Ocak 2026 15:20
ABD’de mortgage başvuruları 2026’ya düşüşle başladı ABD’de mortgage başvuruları 2026'ya düşüşle başladı 07 Ocak 2026 15:14
Nijerya’da yoksulluk alarmı: Sayı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir Nijerya’da yoksulluk alarmı: Sayı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir 07 Ocak 2026 14:52
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon aralıkta geriledi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta geriledi 07 Ocak 2026 14:22
Almanya’da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle düştü Almanya'da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle düştü 07 Ocak 2026 13:44
Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı 07 Ocak 2026 13:01
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 07 Ocak 2026 11:51
Goldman Sachs’tan Türkiye için enflasyon tahmini Goldman Sachs'tan Türkiye için enflasyon tahmini 07 Ocak 2026 11:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.949,1600 Değişim 148,47 Son veri saati:
Düşük 11916,84 Yüksek 12065,31
Açılış
43,0569 Değişim 0,0339 Son veri saati:
Düşük 43,0318 Yüksek 43,0657
Açılış
50,4109 Değişim 0,1799 Son veri saati:
Düşük 50,257 Yüksek 50,4369
Açılış
6.134,5320 Değişim 70,209 Son veri saati:
Düşük 6110,965 Yüksek 6181,174
Açılış
105,3892 Değişim 5,2983 Son veri saati:
Düşük 104,1291 Yüksek 109,4274
Açılış
BİST En Aktif Hisseler