CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi OPEC, Irak, BAE, Kazakistan ve Umman’dan güncellenmiş telafi planlarını aldı

OPEC, Irak, BAE, Kazakistan ve Umman’dan güncellenmiş telafi planlarını aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC), Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan ve Umman’dan güncellenmiş telafi planlarını teslim aldığını açıkladı. Planlar, önceki dönemlerde kota üzerinde gerçekleştirilen üretimin telafi edilmesine yönelik yeni bir takvimi içeriyor.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 16:58

OPEC verilerine dayanan RIA Novosti hesaplamalarına göre, fazla üretimin telafisine ilişkin yeni program dikkate alındığında, sekiz OPEC+ ülkesinin izin verilen azami petrol üretim seviyesi ocak ayında aralık ayına kıyasla günlük 148 bin varil azaltılacak. Şubat ayı itibarıyla ise toplam kesinti miktarı 441 bin varile ulaşacak ve bu seviyenin mart ayında da korunması öngörülüyor.

Söz konusu ülkeler, genel üretim kotalarına ek olarak "gönüllü" üretim kısıtlamaları uygulayan OPEC+ üyelerinden oluşuyor. Bu grupta Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Irak, Kuveyt, Cezayir ve Umman yer alıyor.

Güncellenen telafi planlarının, OPEC+ çerçevesinde piyasa dengesi ve üretim disiplininin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni kesinti takvimiyle birlikte, daha önceki fazla üretimlerin kademeli olarak dengelenmesi amaçlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da perakende satışlar arttı Almanya’da perakende satışlar arttı 07 Ocak 2026 10:46
Çin-Japonya gerilimi derinleşiyor: Ekonomiye yansıması ne olacak? Çin-Japonya gerilimi derinleşiyor: Ekonomiye yansıması ne olacak? 07 Ocak 2026 10:39
Fed üyesinden faiz indirimi sinyali Fed üyesinden faiz indirimi sinyali 07 Ocak 2026 10:34
Morgan Stanley’den altın için ’zirve’ tahmini Morgan Stanley'den altın için 'zirve' tahmini 07 Ocak 2026 10:07
Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı 07 Ocak 2026 09:48
Avrupa’nın dolara güveni azalıyor Avrupa'nın dolara güveni azalıyor 07 Ocak 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Ocak 2026 09:33
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 07 Ocak 2026 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ocak 2026 14:36
Çin’de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! 06 Ocak 2026 11:53
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.023,1000 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,043 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3618 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.157,0940 Değişim 100,593 Son veri saati:
Düşük 6128,083 Yüksek 6228,676
Açılış
107,4250 Değişim 7,7930 Son veri saati:
Düşük 106,7807 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler