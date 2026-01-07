İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

ING, İngiltere Merkez Bankası'na ilişkin değerlendirmesinde, şubat başındaki toplantıya kadar faiz indirimi için yeterli yeni veri bulunmadığını belirtti.

Aralık ayında hizmetler enflasyonunun geçici olarak yükselebileceği, Mart ayına kadar açıklanacak ücret artışları ve işsizlik oranlarının ise faiz kararları için belirleyici olacağı ifade edildi.

Ücret artışları ılımlı kalırsa, Mart ayında faiz indirimi ve Haziran'da ikinci bir indirim bekleniyor.

Komitedeki görüş ayrılıklarının, faiz indirimi hızını önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulandı.