CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

ING, İngiltere Merkez Bankası'nın Mart ve Haziran aylarında faiz oranlarını düşüreceğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 16:30

ING, İngiltere Merkez Bankası'na ilişkin değerlendirmesinde, şubat başındaki toplantıya kadar faiz indirimi için yeterli yeni veri bulunmadığını belirtti.

Aralık ayında hizmetler enflasyonunun geçici olarak yükselebileceği, Mart ayına kadar açıklanacak ücret artışları ve işsizlik oranlarının ise faiz kararları için belirleyici olacağı ifade edildi.

Ücret artışları ılımlı kalırsa, Mart ayında faiz indirimi ve Haziran'da ikinci bir indirim bekleniyor.

Komitedeki görüş ayrılıklarının, faiz indirimi hızını önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı 07 Ocak 2026 09:48
Avrupa’nın dolara güveni azalıyor Avrupa'nın dolara güveni azalıyor 07 Ocak 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Ocak 2026 09:33
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 07 Ocak 2026 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ocak 2026 14:36
Çin’de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! 06 Ocak 2026 11:53
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
2025’in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 2025'in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 06 Ocak 2026 11:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Ocak 2026 09:31
Brent petrolün varili 61,43 dolar Brent petrolün varili 61,43 dolar 06 Ocak 2026 09:25
MicroStrategy’den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu 06 Ocak 2026 09:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.048,9500 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0506 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3526 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.135,6700 Değişim 100,593 Son veri saati:
Düşük 6128,083 Yüksek 6228,676
Açılış
107,6175 Değişim 7,4257 Son veri saati:
Düşük 107,148 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler