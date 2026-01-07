CANLI BORSA
ABD’de risk sermayesi fonları küçüldü

ABD'de risk sermayesi şirketlerinin 2025 yılında topladıkları fon miktarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 oranında azaldı.

ABD'de risk sermayesi şirketlerinin fon toplama hacmi, 2025'te yüzde 35 oranında gerileyerek son altı yılın en düşük seviyesine indi. Şirketlerin halka açılmak yerine özel kalmayı tercih etmesi ve yatırımcıların daha çok köklü fonlara yönelmesi, bu düşüşte etkili oldu.

PitchBook verilerine göre, ABD'li risk sermayesi fonları 2025'te toplam 66 milyar dolar topladı. Bu rakam, 2022'deki zirveye göre yaklaşık yüzde 70'lik bir azalmaya işaret ediyor. Veriler, piyasalarda süregelen likidite sıkışıklığının etkilerinin devam ettiğini gösteriyor.

Halka arzlardaki durgunluk, yatırımcıların nakit çıkışı yapmasını zorlaştırırken, yeni fon oluşturma süreçlerini de sekteye uğrattı. Girişimlerin halka açılmak yerine özel kalmayı seçmesi bu eğilimi güçlendirdi.

Sapphire Partners'tan Beezer Clarkson, yatırımcıların yeni yöneticiler yerine güvenilir fonlara yöneldiğini belirterek, bu eğilimin büyük fonları daha da öne çıkardığını ifade etti. Örneğin Lightspeed Venture Partners aralıkta 9 milyar doları aşan fon sağlarken, Founders Fund nisan ayında 4,6 milyar dolarlık fon oluşturdu. Ancak yeni fon yöneticileri açısından koşullar daha zor hale geldi.

Fon toplamadaki daralma, özellikle yüksek nakit ihtiyacı olan yapay zekâ şirketlerini alternatif finansman kaynaklarına yöneltti. PitchBook'a göre, ABD'de yapay zekâ girişimlerine sağlanan toplam finansman 2025'te 222 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

