Deutsche Bank'tan altın ve gümüş için kritik uyarı

Deutsche Bank, altın ve gümüşte endeks değişikliklerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtirken, fonların piyasa duyarlılığı ve makroekonomik gelişmelere bağlı olarak beklenmedik fiyat dalgalanmaları yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 16:25

Deutsche Bank Research tarafından hazırlanan analize göre, yeniden dengeleme sürecinin en önemli etkisi kıymetli metallerde ortaya çıkacak. Endeks kuralları gereği, herhangi bir emtianın ağırlığı yüzde 15'i geçemeyeceği için, altının ağırlığı yüzde 20,4'ten yüzde 14,9'a indirilecek. Gümüşte ise daha sert bir azalma yaşanarak ağırlık yüzde 9,6'dan yüzde 3,94'e düşecek.

Raporda yer alan hassasiyet analizine göre, endeks fonlarından gelecek yaklaşık 2,4 milyon onsluk altın satışının, altın fiyatları üzerinde yüzde 2,5 ila yüzde 3 arasında bir düşüş baskısı yaratabileceği öngörülüyor. Ayrıca, likidite analizleri doğrultusunda gümüş ve alüminyumun da en yüksek satış baskısı ile karşı karşıya kalacak metaller arasında olduğu ifade ediliyor.

KAKAO TALEBİ ARTTI

Enerji grubu emtiaları, kıymetli metallere kıyasla bu süreçte endeks içindeki paylarını artırıyor. WTI ve Brent petrolü, doğal gaz ile gaz yağı kalemlerinde ağırlık artışı planlanırken, bu ürünlere yönelik yeni fon girişleri bekleniyor.

Yeniden dengelemenin en dikkat çeken ürünü ise kakao oldu. Endekse likidite ve üretim kriterlerini yeniden sağlayarak dahil edilen kakao, mevcut işlem hacmine göre en yüksek görece talep artışını yaşayacak.

Endeks ağırlıkları belirlenirken piyasa gerçeklerini yansıtmak amacıyla üçte iki oranında işlem hacmi (likidite), üçte bir oranında ise dünya üretim verileri dikkate alınıyor. Yeni katsayılar Ocak ayının dördüncü iş gününde kesinleşecek ve uygulama süresince sabit kalacak.

Analistler, 109 milyar dolarlık fon hacminin piyasa etkisini azaltmak için işlemlerin 5 iş gününe yayılacağını belirtiyor. Geçmiş verilere göre ağırlık değişiklikleri genellikle fiyatlarla paralel hareket etse de, Deutsche Bank uzmanları fonların hassasiyeti ve makroekonomik koşullara bağlı olarak sapmalar yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

