CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin

İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin

HSBC, ABD dolarındaki zayıflama ve arz-talep dengesindeki bozulmayı gerekçe göstererek gümüşe ilişkin fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı için gümüşün ortalama ons fiyatı beklentisini 68,25 dolara yükseltti.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 15:34

HSBC, gümüş piyasasına yönelik tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, 2026 için ons başına ortalama gümüş fiyatı öngörüsünü 44,50 dolardan 68,25 dolara, 2027 tahminini ise 40 dolardan 57 dolara çıkardı.

Analizde, bu revizyonun temel nedenleri arasında ABD dolarındaki zayıflama ve gümüş piyasasında görülen hafif arz-talep dengesizlikleri gösterildi. HSBC'ye göre gümüş, altındaki güçlü yükseliş eğiliminden ve artan küresel belirsizliklerin tetiklediği güvenli liman talebinden destek görmeye devam ediyor.

Öte yandan banka, gümüş fiyatlarında yüksek oynaklığın sürebileceği uyarısında da bulundu. Mevcut seviyelerin zaman zaman "sürdürülebilir olmayan" dalgalanmalar gösterebileceği ve bu durumun yatırımcılar için risk teşkil edebileceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı 07 Ocak 2026 09:48
Avrupa’nın dolara güveni azalıyor Avrupa'nın dolara güveni azalıyor 07 Ocak 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Ocak 2026 09:33
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 07 Ocak 2026 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ocak 2026 14:36
Çin’de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! 06 Ocak 2026 11:53
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
2025’in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 2025'in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 06 Ocak 2026 11:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Ocak 2026 09:31
Brent petrolün varili 61,43 dolar Brent petrolün varili 61,43 dolar 06 Ocak 2026 09:25
MicroStrategy’den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu 06 Ocak 2026 09:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.093,5700 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0511 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3535 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.148,1600 Değişim 82,066 Son veri saati:
Düşük 6146,61 Yüksek 6228,676
Açılış
108,6855 Değişim 6,2555 Son veri saati:
Düşük 108,3182 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler