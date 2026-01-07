İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin

HSBC, gümüş piyasasına yönelik tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, 2026 için ons başına ortalama gümüş fiyatı öngörüsünü 44,50 dolardan 68,25 dolara, 2027 tahminini ise 40 dolardan 57 dolara çıkardı.

Analizde, bu revizyonun temel nedenleri arasında ABD dolarındaki zayıflama ve gümüş piyasasında görülen hafif arz-talep dengesizlikleri gösterildi. HSBC'ye göre gümüş, altındaki güçlü yükseliş eğiliminden ve artan küresel belirsizliklerin tetiklediği güvenli liman talebinden destek görmeye devam ediyor.

Öte yandan banka, gümüş fiyatlarında yüksek oynaklığın sürebileceği uyarısında da bulundu. Mevcut seviyelerin zaman zaman "sürdürülebilir olmayan" dalgalanmalar gösterebileceği ve bu durumun yatırımcılar için risk teşkil edebileceği ifade edildi.