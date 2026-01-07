ABD’de mortgage başvuruları 2026'ya düşüşle başladı

ABD'de mortgage başvuruları yılın ilk haftalarında kayda değer bir düşüş yaşadı.

Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) 2 Ocak 2026 ile sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, tatil etkilerinden arındırılmış mortgage başvuruları, iki hafta öncesine göre yüzde 9,7 oranında azaldı. Mevsimsel etkiler hesaba katılmadan bakıldığında ise başvurulardaki düşüş yüzde 28'e ulaştı.

Mortgage kredi başvurularındaki genel eğilimi yansıtan Piyasa Bileşik Endeksi de aynı dönemde yüzde 9,7 geriledi. Arındırılmamış verilerde ise düşüş çok daha keskin oldu.

Yeniden finansman başvurularını ölçen endeks, tatil etkilerine göre düzeltilmiş haliyle iki haftada yüzde 14 gerilese de geçen yılın aynı dönemine kıyasla güçlü artışını sürdürdü.

Öte yandan, satın alma amaçlı mortgage başvuruları iki haftalık süreçte yüzde 6 azaldı ancak yıllık bazda yüzde 10'luk artışını korudu.