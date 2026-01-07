CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD’de mortgage başvuruları 2026'ya düşüşle başladı

ABD’de mortgage başvuruları 2026'ya düşüşle başladı

ABD’de mortgage başvuruları 2026 yılının ilk haftalarında belirgin biçimde geriledi.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 15:14

ABD'de mortgage başvuruları yılın ilk haftalarında kayda değer bir düşüş yaşadı.

Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) 2 Ocak 2026 ile sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, tatil etkilerinden arındırılmış mortgage başvuruları, iki hafta öncesine göre yüzde 9,7 oranında azaldı. Mevsimsel etkiler hesaba katılmadan bakıldığında ise başvurulardaki düşüş yüzde 28'e ulaştı.

Mortgage kredi başvurularındaki genel eğilimi yansıtan Piyasa Bileşik Endeksi de aynı dönemde yüzde 9,7 geriledi. Arındırılmamış verilerde ise düşüş çok daha keskin oldu.

Yeniden finansman başvurularını ölçen endeks, tatil etkilerine göre düzeltilmiş haliyle iki haftada yüzde 14 gerilese de geçen yılın aynı dönemine kıyasla güçlü artışını sürdürdü.

Öte yandan, satın alma amaçlı mortgage başvuruları iki haftalık süreçte yüzde 6 azaldı ancak yıllık bazda yüzde 10'luk artışını korudu.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 07 Ocak 2026 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ocak 2026 14:36
Çin’de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! 06 Ocak 2026 11:53
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
2025’in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 2025'in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 06 Ocak 2026 11:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Ocak 2026 09:31
Brent petrolün varili 61,43 dolar Brent petrolün varili 61,43 dolar 06 Ocak 2026 09:25
MicroStrategy’den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu 06 Ocak 2026 09:13
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Ocak 2026 09:09
ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı 06 Ocak 2026 08:05
Trump’tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! Trump'tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! 06 Ocak 2026 07:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.106,4800 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0552 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3386 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.156,6260 Değişim 79,754 Son veri saati:
Düşük 6148,922 Yüksek 6228,676
Açılış
109,2384 Değişim 6,2555 Son veri saati:
Düşük 108,3182 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler