CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 352 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 16:43

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 352 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 345 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 446 milyon 350 bin 182,70 lira, işlem miktarı ise 1.353,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 201 milyon 319 bin 657,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler ile Sura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.345.000,00 4.585,00
En Düşük 6.200.000,00 4.401,00
En Yüksek 6.370.000,00 4.589,50
Kapanış 6.352.000,00 4.580,00
Ağırlıklı Ortalama 6.318.687,73 4.502,56
Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.446.350.182,70
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.353,37
Toplam İşlem Adedi 84

İlginizi Çekebilir
Çin-Japonya gerilimi derinleşiyor: Ekonomiye yansıması ne olacak? Çin-Japonya gerilimi derinleşiyor: Ekonomiye yansıması ne olacak? 07 Ocak 2026 10:39
Fed üyesinden faiz indirimi sinyali Fed üyesinden faiz indirimi sinyali 07 Ocak 2026 10:34
Morgan Stanley’den altın için ’zirve’ tahmini Morgan Stanley'den altın için 'zirve' tahmini 07 Ocak 2026 10:07
Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı 07 Ocak 2026 09:48
Avrupa’nın dolara güveni azalıyor Avrupa'nın dolara güveni azalıyor 07 Ocak 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Ocak 2026 09:33
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 07 Ocak 2026 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ocak 2026 14:36
Çin’de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! 06 Ocak 2026 11:53
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
2025’in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 2025'in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 06 Ocak 2026 11:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.045,9100 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0434 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3697 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.151,7570 Değişim 100,593 Son veri saati:
Düşük 6128,083 Yüksek 6228,676
Açılış
108,0682 Değişim 7,4257 Son veri saati:
Düşük 107,148 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler