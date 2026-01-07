BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America'nın (BofA) yeni analizine göre, altın 2026'da portföylerde hem güvenli liman hem de önemli bir getiri kaynağı olmayı sürdürecek. Gümüş ise tarihsel seviyelere yaklaşan altın-gümüş oranı sayesinde daha yüksek kazanç potansiyeliyle öne çıkıyor.

BofA Metal Araştırmaları Başkanı Michael Widmer, altının yatırımcılar için güçlü bir koruma aracı ve getiri sağlayıcısı olmaya devam edeceğini belirtti. Banka, altının 2026'da ortalama ons fiyatının 4.538 dolar seviyesine ulaşmasını ve 5.000 doları test etme ihtimalini öngörüyor. Bu beklentinin ardında arz daralması, artan üretim maliyetleri ve güçlü yatırım talebi bulunuyor.

GÜMÜŞTE DAHA YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ

Raporda, gümüşün yukarı yönlü hareket kabiliyetinin altına kıyasla çok daha güçlü olduğu vurgulandı. Widmer, mevcut altın-gümüş oranının yaklaşık 59:1 olduğunu ve bu oranın tarihsel olarak çok daha düşük seviyelerde seyrettiğini hatırlattı. 1980'de 14:1, 2011'de ise 32:1 seviyelerine inen oranların yeniden test edilmesi durumunda gümüşün ons fiyatı 135 ila 309 dolar aralığına ulaşabilir. Bu durum, daha fazla risk almak isteyen yatırımcılar için gümüşü cazip hale getiriyor.

GÜMÜŞE ÇİFT YÖNLÜ TALEP DESTEĞİ

BofA, gümüşün yalnızca finansal güvenli liman olarak değil, aynı zamanda fotovoltaik ve elektronik başta olmak üzere endüstriyel alanlarda yaygın kullanımına dikkat çekti. Raporda, yeşil enerji dönüşümünün ve küresel imalatın yeniden hız kazanmasının, gümüş fiyatlarını destekleyecek bir diğer temel unsur olduğu ifade edildi. Böylece gümüşün, "finansal ve endüstriyel" olmak üzere iki yönlü bir yükseliş potansiyeli taşıdığı belirtildi.