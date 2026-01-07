CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir

BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir

Bank of America (BofA), 2026 yılında altının güçlü bir portföy koruma aracı olma özelliğini sürdüreceğini, ons fiyatının ise 5 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin etti. Ancak banka, tarihsel oranlar dikkate alındığında gümüşün, altına kıyasla daha yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 15:20

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America'nın (BofA) yeni analizine göre, altın 2026'da portföylerde hem güvenli liman hem de önemli bir getiri kaynağı olmayı sürdürecek. Gümüş ise tarihsel seviyelere yaklaşan altın-gümüş oranı sayesinde daha yüksek kazanç potansiyeliyle öne çıkıyor.

BofA Metal Araştırmaları Başkanı Michael Widmer, altının yatırımcılar için güçlü bir koruma aracı ve getiri sağlayıcısı olmaya devam edeceğini belirtti. Banka, altının 2026'da ortalama ons fiyatının 4.538 dolar seviyesine ulaşmasını ve 5.000 doları test etme ihtimalini öngörüyor. Bu beklentinin ardında arz daralması, artan üretim maliyetleri ve güçlü yatırım talebi bulunuyor.

GÜMÜŞTE DAHA YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ

Raporda, gümüşün yukarı yönlü hareket kabiliyetinin altına kıyasla çok daha güçlü olduğu vurgulandı. Widmer, mevcut altın-gümüş oranının yaklaşık 59:1 olduğunu ve bu oranın tarihsel olarak çok daha düşük seviyelerde seyrettiğini hatırlattı. 1980'de 14:1, 2011'de ise 32:1 seviyelerine inen oranların yeniden test edilmesi durumunda gümüşün ons fiyatı 135 ila 309 dolar aralığına ulaşabilir. Bu durum, daha fazla risk almak isteyen yatırımcılar için gümüşü cazip hale getiriyor.

GÜMÜŞE ÇİFT YÖNLÜ TALEP DESTEĞİ

BofA, gümüşün yalnızca finansal güvenli liman olarak değil, aynı zamanda fotovoltaik ve elektronik başta olmak üzere endüstriyel alanlarda yaygın kullanımına dikkat çekti. Raporda, yeşil enerji dönüşümünün ve küresel imalatın yeniden hız kazanmasının, gümüş fiyatlarını destekleyecek bir diğer temel unsur olduğu ifade edildi. Böylece gümüşün, "finansal ve endüstriyel" olmak üzere iki yönlü bir yükseliş potansiyeli taşıdığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 07 Ocak 2026 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ocak 2026 14:36
Çin’de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! 06 Ocak 2026 11:53
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
2025’in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 2025'in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 06 Ocak 2026 11:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Ocak 2026 09:31
Brent petrolün varili 61,43 dolar Brent petrolün varili 61,43 dolar 06 Ocak 2026 09:25
MicroStrategy’den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu 06 Ocak 2026 09:13
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Ocak 2026 09:09
ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı 06 Ocak 2026 08:05
Trump’tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! Trump'tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! 06 Ocak 2026 07:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.100,8400 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0534 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3374 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.157,7510 Değişim 79,754 Son veri saati:
Düşük 6148,922 Yüksek 6228,676
Açılış
109,2467 Değişim 6,2555 Son veri saati:
Düşük 108,3182 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler