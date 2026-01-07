CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD’de ADP verilerine göre Aralık ayı özel sektör istihdamı beklentilerin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 16:32

ABD'de özel sektörde Aralık ayında işe alımlar beklentilerin altında kalarak ılımlı bir artış gösterdi.

ADP verilerine göre, özel sektör istihdamı 41 bin kişi arttı; ekonomistlerin tahmini ise 50 bin artış yönündeydi.

Eğitim, sağlık, eğlence ve konaklama sektörleri istihdam artışında öne çıktı. Kasım ayı iş kaybı ise 32 binden 29 bine revize edildi.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, büyük işverenlerin geri çekildiği dönemde küçük işletmelerin yıl sonu istihdam artışıyla kayıpları telafi ettiğine dikkat çekti.

Rapor, işgücü piyasasının yavaş yavaş soğuduğunu ancak keskin bir kötüleşme olmadığını gösteriyor.

İşe alımlardaki durgunluk ve işsizlik artışı, hem ekonomistlerin hem de halkın yeni yıl iş beklentilerini olumsuz etkiliyor.

İlginizi Çekebilir
Fed üyesinden faiz indirimi sinyali Fed üyesinden faiz indirimi sinyali 07 Ocak 2026 10:34
Morgan Stanley’den altın için ’zirve’ tahmini Morgan Stanley'den altın için 'zirve' tahmini 07 Ocak 2026 10:07
Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı 07 Ocak 2026 09:48
Avrupa’nın dolara güveni azalıyor Avrupa'nın dolara güveni azalıyor 07 Ocak 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Ocak 2026 09:33
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 07 Ocak 2026 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ocak 2026 14:36
Çin’de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! 06 Ocak 2026 11:53
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
2025’in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 2025'in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 06 Ocak 2026 11:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Ocak 2026 09:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.057,4600 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0494 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3519 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.141,0690 Değişim 100,593 Son veri saati:
Düşük 6128,083 Yüksek 6228,676
Açılış
107,9232 Değişim 7,4257 Son veri saati:
Düşük 107,148 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler