ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD'de özel sektörde Aralık ayında işe alımlar beklentilerin altında kalarak ılımlı bir artış gösterdi.

ADP verilerine göre, özel sektör istihdamı 41 bin kişi arttı; ekonomistlerin tahmini ise 50 bin artış yönündeydi.

Eğitim, sağlık, eğlence ve konaklama sektörleri istihdam artışında öne çıktı. Kasım ayı iş kaybı ise 32 binden 29 bine revize edildi.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, büyük işverenlerin geri çekildiği dönemde küçük işletmelerin yıl sonu istihdam artışıyla kayıpları telafi ettiğine dikkat çekti.

Rapor, işgücü piyasasının yavaş yavaş soğuduğunu ancak keskin bir kötüleşme olmadığını gösteriyor.

İşe alımlardaki durgunluk ve işsizlik artışı, hem ekonomistlerin hem de halkın yeni yıl iş beklentilerini olumsuz etkiliyor.