CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 2 seviyesine geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 14:22

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2'ye indi. Enflasyon, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun aralıkta yıllık bazda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde aralıkta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

Enflasyon aralıkta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankasının Avro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
2025’in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 2025'in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 06 Ocak 2026 11:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Ocak 2026 09:31
Brent petrolün varili 61,43 dolar Brent petrolün varili 61,43 dolar 06 Ocak 2026 09:25
MicroStrategy’den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu 06 Ocak 2026 09:13
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Ocak 2026 09:09
ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı 06 Ocak 2026 08:05
Trump’tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! Trump'tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! 06 Ocak 2026 07:51
ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı 06 Ocak 2026 07:46
ABD’den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım ABD'den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım 06 Ocak 2026 07:42
Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD’li petrol şirketleriyle temas başladı Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD'li petrol şirketleriyle temas başladı 06 Ocak 2026 07:24
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.098,4700 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0553 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3729 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.177,2540 Değişim 79,754 Son veri saati:
Düşük 6148,922 Yüksek 6228,676
Açılış
109,9840 Değişim 6,2555 Son veri saati:
Düşük 108,3182 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler