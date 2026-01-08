Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri sabit kaldı

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Kasım ayında gerçekleştirdiği ankette, önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,8 olarak belirlendi. Bu oran Ekim ayıyla aynı seviyede kaldı. Üç ve beş yıllık vadelerde ise beklentiler sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,2 ile sabitliğini korudu.

Aralık ayında Euro Bölgesi enflasyonu, çekirdek baskıların hafiflemesiyle birlikte hafif bir düşüş göstererek AMB'nin yüzde 2'lik hedef seviyesine yaklaştı. Ancak hizmet fiyatlarındaki katılık sürerken, güçlü ücret artışları bu alandaki dirençli seyrin sürmesine neden oldu.

Haziran ayından bu yana faiz oranlarında değişiklik yapılmazken, piyasa katılımcıları ve ekonomistler kısa vadede yeni bir adım beklemiyor. AMB yetkilileri de ek müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı yönünde mesajlar verirken, ekonomik görünümdeki belirsizliklere dikkat çekti.

Ankette 12 aylık ekonomik büyüme beklentisi yüzde 1,1 daralmadan yüzde 1,3 daralmaya revize edildi. İşsizlik beklentisi yüzde 11'den yüzde 10,9'a gerilerken, nominal gelir artışı beklentisi yüzde 1,2 seviyesinde sabit kaldı.