VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yatay seyirle 13.632,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2026 09:40

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,39 azalışla 13.638,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir bir kısmını telafi ederek 13.646,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,04 altında 13.632,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.500 ve 13.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

