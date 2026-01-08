Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi siparişleri Kasım ayında beklentilerin aksine güçlü bir artış gösterdi. Ekonomistlerin yüzde 1 oranında düşüş beklediği fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 5,6 yükselerek sürpriz yaptı.

Bu oran, Aralık 2024'ten bu yana en hızlı aylık artış olarak kaydedildi. Ayrıca Ekim ayı verileri de yukarı yönlü revize edilerek yüzde 1,6 artışa çıkarıldı.

Kasım verileri yıllık bazda da öngörülerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre siparişler yüzde 10,5 artarken, piyasa beklentisi yalnızca yüzde 2,9 düzeyindeydi. Ekim'de yıllık bazda yüzde 0,7 daralma yaşanmasının ardından bu güçlü sıçrama, sanayi üretimindeki toparlanmayı ortaya koydu.

Detaylara bakıldığında, büyük ölçekli siparişlerin bu yükselişte ana etken olduğu görülüyor. Bu tür siparişler hariç tutulduğunda artış yüzde 0,7 ile daha sınırlı kaldı.

Bloomberg anketine katılan 16 ekonomistin tahminleri -%2 ile +%0,5 aralığındaydı. Gerçekleşen %5,6'lık artış, en iyimser tahminin dahi çok üzerinde gerçekleşti.

Bu sonuçlar, küresel belirsizliklere rağmen Alman imalat sektörünün dirençli olduğunu ve yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyetin sanayi tarafından desteklendiğini gösteriyor.