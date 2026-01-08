CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor

Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor

Almanya'da fabrika siparişleri Kasım ayında beklentilerin aksine yüzde 5,6 artış göstererek son bir yılın en hızlı aylık yükselişine imza attı. Büyük ölçekli siparişlerin etkisiyle gerçekleşen bu artış, Alman sanayisi açısından güçlü bir toparlanma işareti olarak görülüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2026 11:42

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi siparişleri Kasım ayında beklentilerin aksine güçlü bir artış gösterdi. Ekonomistlerin yüzde 1 oranında düşüş beklediği fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 5,6 yükselerek sürpriz yaptı.

Bu oran, Aralık 2024'ten bu yana en hızlı aylık artış olarak kaydedildi. Ayrıca Ekim ayı verileri de yukarı yönlü revize edilerek yüzde 1,6 artışa çıkarıldı.

Kasım verileri yıllık bazda da öngörülerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre siparişler yüzde 10,5 artarken, piyasa beklentisi yalnızca yüzde 2,9 düzeyindeydi. Ekim'de yıllık bazda yüzde 0,7 daralma yaşanmasının ardından bu güçlü sıçrama, sanayi üretimindeki toparlanmayı ortaya koydu.

Detaylara bakıldığında, büyük ölçekli siparişlerin bu yükselişte ana etken olduğu görülüyor. Bu tür siparişler hariç tutulduğunda artış yüzde 0,7 ile daha sınırlı kaldı.

Bloomberg anketine katılan 16 ekonomistin tahminleri -%2 ile +%0,5 aralığındaydı. Gerçekleşen %5,6'lık artış, en iyimser tahminin dahi çok üzerinde gerçekleşti.

Bu sonuçlar, küresel belirsizliklere rağmen Alman imalat sektörünün dirençli olduğunu ve yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyetin sanayi tarafından desteklendiğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin 07 Ocak 2026 15:34
ABD’de risk sermayesi fonları küçüldü ABD’de risk sermayesi fonları küçüldü 07 Ocak 2026 15:27
BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir 07 Ocak 2026 15:20
ABD’de mortgage başvuruları 2026’ya düşüşle başladı ABD’de mortgage başvuruları 2026'ya düşüşle başladı 07 Ocak 2026 15:14
Nijerya’da yoksulluk alarmı: Sayı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir Nijerya’da yoksulluk alarmı: Sayı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir 07 Ocak 2026 14:52
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon aralıkta geriledi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta geriledi 07 Ocak 2026 14:22
Almanya’da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle düştü Almanya'da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle düştü 07 Ocak 2026 13:44
Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı 07 Ocak 2026 13:01
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 07 Ocak 2026 11:51
Goldman Sachs’tan Türkiye için enflasyon tahmini Goldman Sachs'tan Türkiye için enflasyon tahmini 07 Ocak 2026 11:30
Çin’den Japonya’ya karşı hamle: Çip malzemelerine damping soruşturması Çin'den Japonya'ya karşı hamle: Çip malzemelerine damping soruşturması 07 Ocak 2026 11:17
Asya borsalarında geçen yılın en çok yükseleni Kospi endeksi oldu Asya borsalarında geçen yılın en çok yükseleni Kospi endeksi oldu 07 Ocak 2026 11:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.976,7800 Değişim 148,47 Son veri saati:
Düşük 11916,84 Yüksek 12065,31
Açılış
43,0598 Değişim 0,0339 Son veri saati:
Düşük 43,0318 Yüksek 43,0657
Açılış
50,3705 Değişim 0,1799 Son veri saati:
Düşük 50,257 Yüksek 50,4369
Açılış
6.129,7680 Değişim 70,209 Son veri saati:
Düşük 6110,965 Yüksek 6181,174
Açılış
104,8243 Değişim 4,8502 Son veri saati:
Düşük 104,5772 Yüksek 109,4274
Açılış
BİST En Aktif Hisseler