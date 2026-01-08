Küresel tansiyon kriptoyu sarstı: Bitcoin geri çekildi

Bitcoin, Latin Amerika ile Asya'daki artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeni yılın ilk toparlanmasını sürdüremeyerek tekrar düşüşe geçti.

Türkiye saatiyle 08:06'da yüzde 1,5 değer kaybederek 91.093,8 dolara gerileyen Bitcoin, kısa süre içinde 90.642,7 dolara kadar düştü. Lider kripto para birimi yeni yıla güçlü bir başlangıç yapmış ve 95.000 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Bu geri çekilme, Bitcoin'in toparlanmasını risk algısındaki yükseliş nedeniyle sekteye uğrattı. ABD'nin Venezuela hamlesi ve Çin-Japonya arasındaki politik anlaşmazlık gibi gelişmeler, finansal piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcıları altın ve dolar gibi güvenli limanlara yönlendirdi; Bitcoin ise bu eğilimin gerisinde kaldı.

Kripto para borsasında altcoinler de Bitcoin'i takip ederek geriledi ve yeni yıl kazançlarının büyük bir kısmı silindi. Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verilerine çevrilirken, dünyanın ikinci en büyük kripto parası Ether yüzde 2,8 düşüşle 3.156,15 dolara geriledi, bu haftanın iyi performans gösteren XRP'si ise yüzde 4 düştü.

Diğer önde gelen kripto paralar da düşüş yaşadı: Solana ve Cardano sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 2,2 değer kaybederken, BNB de yüzde 1,8 geriledi.