Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,7 değer kaybederek 11.944,76 puana indi.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2026 14:39

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 84,08 puan ve yüzde 0,7 düşüşle 11.944,76 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 3,03 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de içinde bulunduğu istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde BIST 100 endeksi pozitif başladığı günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 seviyelerinin destek, 12.000 ve 12.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

