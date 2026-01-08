ABD hizmet sektöründe 14 ayın en güçlü performansı

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), Aralık ayına ilişkin hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre hizmet sektörü PMI, Aralık'ta bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 54,4 seviyesine çıktı. Endeks böylece üç ay üst üste yükselerek Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentiler ise endeksin 52'ye gerilemesi yönündeydi.

Alt kalemlere bakıldığında; iş faaliyeti endeksi 54,5'ten 56'ya, yeni siparişler endeksi ise 52,9'dan 57,9'a çıkarak güçlü bir artış kaydetti. İstihdam endeksi de 48,9'dan 52'ye yükselerek daralma bölgesinden çıkarken, fiyat baskılarında gerileme görüldü; fiyat endeksi 65,4'ten 64,3'e inerek son 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Tüm alt endekslerin Şubat ayından bu yana ilk kez genişleme bölgesine geçtiği görüldü. Bilindiği üzere 50 eşik değerinin üzeri sektörde büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.