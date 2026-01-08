CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Çinli rafineriler rotayı İran ve Rus petrolüne çeviriyor

Çinli rafineriler rotayı İran ve Rus petrolüne çeviriyor

Çin'deki bağımsız rafinerilerin uygun fiyatlı ağır ham petrol taleplerini İran ve Rusya'dan karşılamaları öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2026 08:18

Çinli rafinerilerin, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden almasının ardından durdurulan Venezuela petrol sevkiyatlarının yerine önümüzdeki aylarda özellikle İran ve Rusya'dan alternatif ham petrol arayışına yönelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Maduro'yu yakalamasının sonrasında Caracas yönetimiyle, Venezuela ham petrolünün 2 milyar dolara kadar olan bölümünün ABD'ye ihracatını içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Analistler, bu gelişmenin Venezuela'nın Çin'e yaptığı petrol tedarikini ciddi ölçüde azaltacağı görüşünde.

Bu tablo, "teapot" olarak bilinen Çinli bağımsız rafinerilerin ucuz ham petrol kaynaklarına erişimini de zora sokuyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin, yaptırımlar nedeniyle indirimli fiyatla satılan Rusya, İran ve Venezuela petrolünün de başlıca alıcıları arasında bulunuyor.

Sparta Commodities analisti June Goh, "Venezuela'daki bu gelişmeler, en çok Çin'in bağımsız rafinerilerini etkiliyor çünkü uygun fiyatlı ağır ham petrole erişimlerini kaybedebilirler" diye konuştu. Goh yine de, Rusya ve İran'dan hâlâ bol miktarda petrol bulunması ve bazı Venezuela varillerinin hâlen denizde olması nedeniyle, rafinerilerin yaptırımsız petrole yönelip fiyatları artırmasının beklenmediğini vurguladı.

Verilere göre Çin, 2025 yılında günlük ortalama 389 bin varil Venezuela petrolü ithal etti. Bu rakam, ülkenin toplam deniz yoluyla ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor.

