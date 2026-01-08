ABD, Venezuela petrolünü süresiz kontrol etmek istiyor

CANLI BORSA
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela'da petrol satışlarını tamamen kontrol altına alacaklarını ve ham petrolü süresiz olarak dünya pazarlarına sunacaklarını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2026 08:38

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2026 09:57

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'nın petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini söyleyen Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını kaydetti.

Wright, bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını belirtti.

Wright, "Venezuela'da gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız" ifadelerini kullandı.

