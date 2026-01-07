CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Arjantin'den 3 milyar dolarlık repo anlaşması

Arjantin'den 3 milyar dolarlık repo anlaşması

Arjantin Merkez Bankası, uluslararası bankalarla 3 milyar dolarlık REPO anlaşması yaptı.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 16:27

Son Güncelleme Tarihi 07 Ocak 2026 17:00

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), uluslararası rezervlerini güçlendirmek amacıyla altı büyük uluslararası banka ile toplam 3 milyar ABD doları tutarında yeni bir REPO işlemi gerçekleştirdi.

İşlem, bankanın göreve başladığından bu yana uyguladığı ve ülkenin döviz rezervlerini artırmayı hedefleyen önlemler paketinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

BCRA, BONARES 2035 ve 2038 tahvillerindeki varlıklarının bir bölümünü kullanarak pasif nitelikte bir REPO işlemi düzenledi. İşlemin vadesi 372 gün olarak belirlenirken, faiz oranı ABD doları cinsinden SOFR üzerine ortalama 400 baz puan eklenmesiyle oluştu. Bu yapı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,4'e karşılık geliyor.

Toplam 3 milyar dolarlık ihraç için gelen talep 4,4 milyar dolara ulaşarak, sunulan tutarın yaklaşık yüzde 50 üzerine çıktı. Buna rağmen BCRA, rezervleri güçlendirmeye yönelik mevcut projeksiyonlarını dikkate alarak işlem tutarını artırmama kararı aldı.

Uluslararası bankalardan gelen güçlü talebin, ülke risk primindeki düşüşle birlikte kredi piyasalarına erişimin normalleşmesine katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, bu işlemin BCRA'nın piyasa koşullarında finansmana erişme kapasitesini ve döviz likiditesini etkin biçimde yönetme yeteneğini teyit ettiğini vurguladı. Yeni REPO işlemiyle birlikte Merkez Bankası bilançosunun ve Arjantin'in uluslararası rezerv pozisyonunun daha da güçlendiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da perakende satışlar arttı Almanya’da perakende satışlar arttı 07 Ocak 2026 10:46
Çin-Japonya gerilimi derinleşiyor: Ekonomiye yansıması ne olacak? Çin-Japonya gerilimi derinleşiyor: Ekonomiye yansıması ne olacak? 07 Ocak 2026 10:39
Fed üyesinden faiz indirimi sinyali Fed üyesinden faiz indirimi sinyali 07 Ocak 2026 10:34
Morgan Stanley’den altın için ’zirve’ tahmini Morgan Stanley'den altın için 'zirve' tahmini 07 Ocak 2026 10:07
Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı 07 Ocak 2026 09:48
Avrupa’nın dolara güveni azalıyor Avrupa'nın dolara güveni azalıyor 07 Ocak 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Ocak 2026 09:33
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 07 Ocak 2026 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ocak 2026 14:36
Çin’de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! Çin'de hisse senetleri son 4 yılın zirvesinde! 06 Ocak 2026 11:53
Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! Fransa'da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde! 06 Ocak 2026 11:50
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.013,1300 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0469 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3657 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.152,0140 Değişim 100,593 Son veri saati:
Düşük 6128,083 Yüksek 6228,676
Açılış
107,1614 Değişim 7,7930 Son veri saati:
Düşük 106,7807 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler