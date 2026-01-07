Arjantin'den 3 milyar dolarlık repo anlaşması

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), uluslararası rezervlerini güçlendirmek amacıyla altı büyük uluslararası banka ile toplam 3 milyar ABD doları tutarında yeni bir REPO işlemi gerçekleştirdi.

İşlem, bankanın göreve başladığından bu yana uyguladığı ve ülkenin döviz rezervlerini artırmayı hedefleyen önlemler paketinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

BCRA, BONARES 2035 ve 2038 tahvillerindeki varlıklarının bir bölümünü kullanarak pasif nitelikte bir REPO işlemi düzenledi. İşlemin vadesi 372 gün olarak belirlenirken, faiz oranı ABD doları cinsinden SOFR üzerine ortalama 400 baz puan eklenmesiyle oluştu. Bu yapı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,4'e karşılık geliyor.

Toplam 3 milyar dolarlık ihraç için gelen talep 4,4 milyar dolara ulaşarak, sunulan tutarın yaklaşık yüzde 50 üzerine çıktı. Buna rağmen BCRA, rezervleri güçlendirmeye yönelik mevcut projeksiyonlarını dikkate alarak işlem tutarını artırmama kararı aldı.

Uluslararası bankalardan gelen güçlü talebin, ülke risk primindeki düşüşle birlikte kredi piyasalarına erişimin normalleşmesine katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, bu işlemin BCRA'nın piyasa koşullarında finansmana erişme kapasitesini ve döviz likiditesini etkin biçimde yönetme yeteneğini teyit ettiğini vurguladı. Yeni REPO işlemiyle birlikte Merkez Bankası bilançosunun ve Arjantin'in uluslararası rezerv pozisyonunun daha da güçlendiği ifade edildi.