CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı

Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2026 08:46

ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı." ifadesini kullandı.

Tasarının, Trump'ın "ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına" fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının "Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği" bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Zamanlaması çok iyi." dedi.

Graham, "Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle düştü Almanya'da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle düştü 07 Ocak 2026 13:44
Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı 07 Ocak 2026 13:01
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 07 Ocak 2026 11:51
Goldman Sachs’tan Türkiye için enflasyon tahmini Goldman Sachs'tan Türkiye için enflasyon tahmini 07 Ocak 2026 11:30
Çin’den Japonya’ya karşı hamle: Çip malzemelerine damping soruşturması Çin'den Japonya'ya karşı hamle: Çip malzemelerine damping soruşturması 07 Ocak 2026 11:17
Asya borsalarında geçen yılın en çok yükseleni Kospi endeksi oldu Asya borsalarında geçen yılın en çok yükseleni Kospi endeksi oldu 07 Ocak 2026 11:13
Suudi Arabistan borsasını yabancılara açtı Suudi Arabistan borsasını yabancılara açtı 07 Ocak 2026 11:05
Almanya’da perakende satışlar arttı Almanya’da perakende satışlar arttı 07 Ocak 2026 10:46
Çin-Japonya gerilimi derinleşiyor: Ekonomiye yansıması ne olacak? Çin-Japonya gerilimi derinleşiyor: Ekonomiye yansıması ne olacak? 07 Ocak 2026 10:39
Fed üyesinden faiz indirimi sinyali Fed üyesinden faiz indirimi sinyali 07 Ocak 2026 10:34
Morgan Stanley’den altın için ’zirve’ tahmini Morgan Stanley'den altın için 'zirve' tahmini 07 Ocak 2026 10:07
Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı Japonya’nın hizmet sektörüde büyüme yavaşladı 07 Ocak 2026 09:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.028,8400 Değişim 134,33 Son veri saati:
Düşük 11990,25 Yüksek 12124,58
Açılış
43,0557 Değişim 0,0310 Son veri saati:
Düşük 43,0318 Yüksek 43,0628
Açılış
50,428 Değişim 0,1712 Son veri saati:
Düşük 50,257 Yüksek 50,4282
Açılış
6.121,7230 Değişim 62,794 Son veri saati:
Düşük 6118,38 Yüksek 6181,174
Açılış
105,9720 Değişim 3,4966 Son veri saati:
Düşük 105,9308 Yüksek 109,4274
Açılış
BİST En Aktif Hisseler