Almanya'da ihracat geriledi, ithalat arttı

Kasım ayında Almanya’nın takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış mal ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 128,1 milyar euroya geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0,8 artışla 115,1 milyar euroya çıktı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ihracat yüzde 0,8 düşerken, ithalat yüzde 5,4 oranında artış gösterdi.

09 Ocak 2026

Dış ticaret dengesi Kasım ayında 13,1 milyar euro fazla verdi. Ekim ayında bu fazla 17,2 milyar euro, Kasım 2024'te ise 20,0 milyar euroydu.

AB ülkelerine ihracat kasımda aylık bazda yüzde 4,2 düşerek 73,1 milyar euroya, AB'den ithalat ise yüzde 4,0 azalarak 58,7 milyar euroya indi. Euro Bölgesi'ne ihracat 50,8 milyar euroya (-%3,9), bu bölgeden ithalat 39,1 milyar euroya (-%3,7) geriledi. Euro dışı AB ülkelerine ihracat 22,2 milyar euro (-%4,8), ithalat 19,7 milyar euro (-%4,7) oldu.

AB dışı ülkelere ihracat 55,1 milyar euroya gerilerken (-%0,2), bu ülkelerden ithalat yüzde 6,3 artışla 56,3 milyar euroya çıktı. En fazla ihracat 10,8 milyar euro ile ABD'ye yapılırken, bu ülkeye satışlar aylık bazda yüzde 4,2, yıllık bazda yüzde 22,9 düştü. Çin'e ihracat yüzde 3,4 artışla 6,5 milyar euroya çıkarken, Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 8,1 azalarak 6,0 milyar euro oldu.

İthalatta ilk sırayı 14,9 milyar euro ile Çin aldı (+%8,0). ABD'den ithalat yüzde 7,9 artarak 7,7 milyar euroya, Birleşik Krallık'tan ithalat yüzde 10,9 artışla 3,4 milyar euroya yükseldi. Rusya'ya ihracat yüzde 5,5 düşüşle 0,6 milyar euroya gerilerken, Rusya'dan ithalat aylık bazda yüzde 22,5 artarak 0,1 milyar euro oldu.

