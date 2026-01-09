CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geçen yılın kasım ayında, önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2026 14:13

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de de Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,6 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden yüksek gelmesi dikkati çekti.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 5,8 ile Lüksemburg, yüzde 2,2 ile Portekiz ve yüzde 1,9 ile Danimarka'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 2,2 ile Hırvatistan, yüzde 1,6 ile Belçika ve yüzde 1,5 ile Slovakya'da ölçüldü.

Kasımda yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 8,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 6,5 ile Portekiz'de ve yüzde 6,2 ile Danimarka'da artarken, Romanya'da yüzde 4,6, Slovakya'da yüzde 2,8, Avusturya'da yüzde 2,2 ve Lüksemburg'da yüzde 0,1 geriledi.

