CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Powell, ABD Adalet Bakanlığından 'cezai iddianame' tehdidi aldığını açıkladı

Powell, ABD Adalet Bakanlığından 'cezai iddianame' tehdidi aldığını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 07:58

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi.

Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsattı.

Powell, demokraside hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin bir saygı duyduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BAHANE"

Bu yeni tehdidin verdiği ifadeyle veya Fed binalarının yenilenmesiyle ilgisi olmadığını savunan Powell, Fed'in kamu açıklamaları yoluyla Kongre'yi yenileme projesi hakkında bilgilendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini, bunların sadece "bahane" olduğunu kaydetti.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şöyle devam etti:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

"GÖREVİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların dönemleri dahil olmak üzere dört farklı yönetim altında görev yaptığını hatırlatan Powell, "Her durumda, görevlerimi siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevimize odaklanarak yerine getirdim. Kamu hizmeti bazen tehditler karşısında kararlı durmayı gerektirir. Senatonun beni onayladığı görevi, dürüstlükle ve Amerikan halkına hizmet etme taahhüdüyle sürdürmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Çin’de enflasyon 3 yılın zirvesinde! Çin'de enflasyon 3 yılın zirvesinde! 09 Ocak 2026 08:57
Trump’tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı Trump'tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı 09 Ocak 2026 08:53
Trump’tan Venezuella açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolarlık inşa sürecine hazırlanıyor Trump'tan Venezuella açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolarlık inşa sürecine hazırlanıyor 09 Ocak 2026 08:51
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 08 Ocak 2026 14:39
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri sabit kaldı Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri sabit kaldı 08 Ocak 2026 13:22
ABD Başkanı Trump: ABD’nin Venezuela’daki kontrolü yıllarca sürebilir ABD Başkanı Trump: ABD'nin Venezuela'daki kontrolü yıllarca sürebilir 08 Ocak 2026 13:17
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 08 Ocak 2026 13:10
Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor 08 Ocak 2026 11:41
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor 08 Ocak 2026 10:55
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 08 Ocak 2026 10:03
Brent petrolün varili 59,96 dolar Brent petrolün varili 59,96 dolar 08 Ocak 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 08 Ocak 2026 09:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.200,9500 Değişim 134,96 Son veri saati:
Düşük 12065,99 Yüksek 12200,95
Açılış
43,1598 Değişim 0,0213 Son veri saati:
Düşük 43,123 Yüksek 43,1443
Açılış
50,3517 Değişim 0,2582 Son veri saati:
Düşük 50,1496 Yüksek 50,4078
Açılış
6.336,5140 Değişim 131,474 Son veri saati:
Düşük 6251,426 Yüksek 6382,9
Açılış
115,6757 Değişim 5,8833 Son veri saati:
Düşük 110,6953 Yüksek 116,5786
Açılış
BİST En Aktif Hisseler