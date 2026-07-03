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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması Avrupa borsalarını destekledi. Almanya'nın vergi indirimi paketi de piyasalardaki pozitif görünümü güçlendirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2026 12:38

Avrupa borsalarında pozitif görünüm etkisini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme küresel piyasalarda alımları desteklerken, teknoloji hisselerindeki satışlar ise risk iştahını sınırlamaya devam ediyor.

İstihdam raporunun ardından Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 82 olarak fiyatlanırken, eylül ayına ilişkin faiz artırımı beklentisi yüzde 67'den yüzde 63'e geriledi.

ALMANYA'DAKİ VERGİ PAKETİ DESTEK OLDU

Avrupa piyasalarında iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise Almanya'da koalisyon hükümetinin üzerinde uzlaştığı reform paketi oldu.

Paket kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşlara yıllık yaklaşık 10 milyar avroluk vergi muafiyeti sağlanması hedeflenirken, Alman hükümeti bu adımla ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

AVRUPA ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Saat 10.50 itibarıyla Avrupa piyasalarında görünüm şöyle:

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 651 puan,
İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.687 puan,
Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,6 primle 25.723 puan,
Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.489 puan,
İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 52.707 puan,
İspanya IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 19.777 puan seviyesinde işlem gördü.

GÖZLER PMI VERİLERİNDE

Analistler, günün geri kalanında Avrupa genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yakından takip edileceğini belirtiyor.

Söz konusu verilerin, Avrupa ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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