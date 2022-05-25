Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,83 artışla 435,2 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 değer kazancıyla 14,007 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 7.530 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.290 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,16 değer kazancıyla 24.154 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,15 primle 8.732 puanda bulunuyor.

Dün, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1,0737 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,5 düşüşle 1,0685 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, şu anda Avro Bölgesi için resesyon öngörmediklerini belirterek, "Üçüncü çeyrek sonunda Avro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasını bekliyoruz." dedi. Bu açıklamasıyla temmuz ve eylülde faiz artırımı mesajını koruyan Lagarde'ın ardından, ECB üyelerinden Robert Holzmann da temmuzda 50 baz puanlık bir faiz artırımının uygun olacağını söyledi.

Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da 1'inci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 3,8 artışla beklentileri aştı.