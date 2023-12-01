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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 11:45

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 11:45

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 463 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 16.309 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.486 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 29.766 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 10.089 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.344 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0890'da seyrediyor.

Avrupa'da, bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda gerçekleştirdiği konuşmada, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak halen çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söyledi.

ECB'nin, son toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı aldığını anımsatan Lagarde, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde sürdürülmesi halinde enflasyon hedefinin yakalanabileceğini belirtti.

Analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

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