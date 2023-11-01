BOJ'dan devlet tahvili getirilerine müdahale

10 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirisi yüzde 0,97 ile Mayıs 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından,Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) gelen acil tahvil alım operasyonunu duyurusuyla %0,960'la geriledi.

Japonya Merkez Bankası dün 10 yıllık tahvil getirisi için %1'lik tavanı sabit bir üst sınır yerine bir referans noktası olarak değiştirmişti.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities sabit gelir stratejisti Keisuke Tsuruta, Salı günkü ayarlamaların "piyasada politika normalleşmesi yönünde ilerlediğimize dair devam eden bir ihtiyat duygusu" olmasını daha olası hale getirdiğini söyledi.

Tsuruta bu değişikliği BOJ'un negatif faiz politikasından eninde sonunda çıkmasına yönelik bir adım olarak görüyor ve bunun en erken gelecek yılın başında gerçekleşmesini bekliyor.

İki yıllık JGB getirisi %0,160'a yükselirken, beş yıllık getiri %0,480 ile 2011'den bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı.

Süper uzun vadede, 20 yıllık JGB getirisi %1,735 ile Temmuz 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıllık JGB getirisi 3 baz puan artışla %1,905 oldu.

UBS döviz stratejisti James Malcolm, Salı günkü değişikliklerden sonra getiri eğrisi kontrolünün "basitleştirilmiş ancak etkili bir şekilde ölü" olduğunu söyledi.

Malcolm, YCC'nin negatif faiz politikası sona erene kadar bir çerçeve olarak kalacağını, BOJ'un bunu bilançosunu yönetmeyi ve getiri artışlarına karşı koymayı amaçlayan minimum tahvil alım hedefi gibi bir şeyle değiştirebileceğini söyledi.