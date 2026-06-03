CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında satış ağırlıklı

Borsa günün ilk yarısında satış ağırlıklı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,97 puan gerileyerek 14.106,22 puana düştü.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2026 13:38

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,97 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 14.106,22 puana indi. Toplam işlem hacmi ise 83 milyar lira oldu.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,83 oranında değer kaybetti.

Günün ilk yarısında sektörler arasında en fazla yükselen endeks yüzde 2,84 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en fazla düşüş yüzde 1,54 ile iletişim sektöründe görüldü.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin bazı ülkelere yönelik yeni gümrük vergileri uygulayabileceğine ilişkin haber akışı yer alıyor.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir görünüm hakim olurken, Avrupa borsalarındaki negatif seyir Borsa İstanbul üzerinde de baskı oluşturdu.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ADP özel sektör istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

TEKNİK SEVİYELER

Piyasa uzmanları teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyelerini destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya’dan uçak yakıtı ihracatına yasak! Rusya'dan uçak yakıtı ihracatına yasak! 01 Haziran 2026 09:21
ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor 01 Haziran 2026 09:13
Piyasalarda yapay zeka rallisi Piyasalarda yapay zeka rallisi 01 Haziran 2026 09:08
ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? 01 Haziran 2026 08:56
Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler 01 Haziran 2026 08:46
Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor 01 Haziran 2026 08:26
Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek 01 Haziran 2026 07:28
Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde 01 Haziran 2026 07:11
Çin imalatı yavaşladı Çin imalatı yavaşladı 31 Mayıs 2026 15:10
İran’dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama İran'dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama 31 Mayıs 2026 15:19
AB’den Rus petrolü kararı AB’den Rus petrolü kararı 31 Mayıs 2026 16:44
ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı 30 Mayıs 2026 15:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.115,6900 Değişim 119,45 Son veri saati:
Düşük 14100,51 Yüksek 14219,96
Açılış
45,9632 Değişim 0,0358 Son veri saati:
Düşük 45,9229 Yüksek 45,9587
Açılış
53,4367 Değişim 0,1262 Son veri saati:
Düşük 53,3792 Yüksek 53,5054
Açılış
6.590,4470 Değişim 84,590 Son veri saati:
Düşük 6559,332 Yüksek 6643,922
Açılış
109,9587 Değişim 2,0434 Son veri saati:
Düşük 109,3225 Yüksek 111,3659
Açılış
BİST En Aktif Hisseler