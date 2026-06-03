Borsa günün ilk yarısında satış ağırlıklı

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,97 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 14.106,22 puana indi. Toplam işlem hacmi ise 83 milyar lira oldu.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,83 oranında değer kaybetti.

Günün ilk yarısında sektörler arasında en fazla yükselen endeks yüzde 2,84 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en fazla düşüş yüzde 1,54 ile iletişim sektöründe görüldü.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin bazı ülkelere yönelik yeni gümrük vergileri uygulayabileceğine ilişkin haber akışı yer alıyor.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir görünüm hakim olurken, Avrupa borsalarındaki negatif seyir Borsa İstanbul üzerinde de baskı oluşturdu.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ADP özel sektör istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

TEKNİK SEVİYELER

Piyasa uzmanları teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyelerini destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor.