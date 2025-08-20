Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazanarak 11.063,03 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2025 13:22

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 101,01 puan ve yüzde 0,92 artışla 11.063,03 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 63,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,15 ile sigorta, en çok düşen yüzde 0,42 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alırken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını 11.000 seviyesinin üzerinde pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,46 yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de FOMC toplantı tutanakları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

